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Пётр Ян победил Кори Сэндхагена и получил титул временного чемпиона UFC

Пётр Ян победил Кори Сэндхагена и получил титул временного чемпиона UFC

Судьи единогласно признали Яна победителем.фото: vk.com/ufc Российский боец смешанных боевых искусств Пётр Ян одержал победу в поединке с американцем Кори Сэндхагеном за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

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