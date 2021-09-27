Неизбежные потери: Собаки и кошки умрут в эвакуированном доме в Ногинске

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕНеизбежные потери: Собаки и кошки умрут в эвакуированном доме в НогинскеЗоозащитники требуют спасти кошек и собак, которые остались в эвакуированном доме в Ногинске. И их там немало.Вернуться к статье135НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьPLPavel LuspekaevЭто чисто европейский подход. Зверство по-датски. Этакие фарерские острова. Зв что зверюшкам медленная и ужасная смерть? И как можно было самим эвакуироваться, а котов-собак оставить? При чём тут дети, которые возможно осиротеют? Зверство в чистом виде. Попробовал бы кто-нибудь меня остановить, если бы мой Гектор, Мурка и Ташка мучительно там умирали. Да мои бы там и не остались. Плевать на "ценности", живая душа важнее. Позор живодёрам!!!!Лариса ШемисоваДа уже забрали их всех и даже осмотрели ветеринары.Nikita Kopitovкакой пример у детей перед глазами,что неужели выход нельзя найти.bianka БелаяТрудный вопрос. Только непонятно, а разве при эвакуации людей не было возможности самим людям под мышку своего кота или собачонку взять? И непонятно, чего ждут 18 дней? Не осуждаю, а серьёзно интересуюсьАлексей Гришмана что у нас автокраны с "корзинами" уже не работают? Можно ведь хотя бы в отдалённых местах от центра обрушения окна разбить и животных вытащить.Алексей ГришманА вообще с предыдущим комментарием полностью согласен....как бы то нибыло а свою животину надо было самим забиратьМиртаСпособ можно найти было бы желание! Хотя бы с вертолета. Чинуши, которые обрекают живых созданий на гибель на глазах у хозяев - будьте вы прокляты все до единого.Алла СущинскаяЯ бы не ушла из дома, пока не взяла б с собой кошку, собаку. Мы прекрасно знаем, где может спрятаться домашний питомец, обязательно нашли бы, пока не было спасателей. Хотя можно и так сказать: "Чужую беду руками разведу". Тут промелькнули слова о помощи вертолёта...Хотелось бы, чтобы специалисты это прокомментировали. Но я бы себе не простила, если бы спасая МОЕГО питомца, погиб человек, у которого есть родители, семья, дети.Алла СущинскаяИ кстати, у меня вопрос, зачем закрывали двери в квартиры? Ведь при открытой двери животные могли бы выбраться сами....PLPavel LuspekaevВы правы. Эта мысль мне пришла сразу, как прочитал статью.АлександрВ кого же мы превратились всего за тридцать лет???ПолинаПочему молчит общество по защите животных? Есть варианты спасения, пожарная стрела с люлькой! Можно же что-то придумать! Нельзя же так! Это живые существа! ....Лариса ЕгороваПочему нельзя вызвать пожарников? Там длинные лестницы. Разбить окна и забрать животинкуКомментировать
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