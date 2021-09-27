ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Неизбежные потери: Собаки и кошки умрут в эвакуированном доме в Ногинске

Неизбежные потери: Собаки и кошки умрут в эвакуированном доме в Ногинске

Зоозащитники требуют спасти кошек и собак, которые остались в эвакуированном доме в Ногинске. И их там немало.

Вернуться к статье
135
Обсудить
Pavel Luspekaev
Это чисто европейский подход. Зверство по-датски. Этакие фарерские острова. Зв что зверюшкам медленная и ужасная смерть? И как можно было самим эвакуироваться, а котов-собак оставить? При чём тут дети, которые возможно осиротеют? Зверство в чистом виде. Попробовал бы кто-нибудь меня остановить, если бы мой Гектор, Мурка и Ташка мучительно там умирали. Да мои бы там и не остались. Плевать на "ценности", живая душа важнее. Позор живодёрам!!!!
Лариса Шемисова
Да уже забрали их всех и даже осмотрели ветеринары.
Nikita Kopitov
какой пример у детей перед глазами,что неужели выход нельзя найти.
bianka Белая
Трудный вопрос. Только непонятно, а разве при эвакуации людей не было возможности самим людям под мышку своего кота или собачонку взять? И непонятно, чего ждут 18 дней? Не осуждаю, а серьёзно интересуюсь
Алексей Гришман
а что у нас автокраны с "корзинами" уже не работают? Можно ведь хотя бы в отдалённых местах от центра обрушения окна разбить и животных вытащить.
Алексей Гришман
А вообще с предыдущим комментарием полностью согласен....как бы то нибыло а свою животину надо было самим забирать
Мирта
Способ можно найти было бы желание! Хотя бы с вертолета. Чинуши, которые обрекают живых созданий на гибель на глазах у хозяев - будьте вы прокляты все до единого.
Алла Сущинская
Я бы не ушла из дома, пока не взяла б с собой кошку, собаку. Мы прекрасно знаем, где может спрятаться домашний питомец, обязательно нашли бы, пока не было спасателей. Хотя можно и так сказать: "Чужую беду руками разведу". Тут промелькнули слова о помощи вертолёта...Хотелось бы, чтобы специалисты это прокомментировали. Но я бы себе не простила, если бы спасая МОЕГО питомца, погиб человек, у которого есть родители, семья, дети.
Алла Сущинская
И кстати, у меня вопрос, зачем закрывали двери в квартиры? Ведь при открытой двери животные могли бы выбраться сами....
Pavel Luspekaev
Вы правы. Эта мысль мне пришла сразу, как прочитал статью.
Александр
В кого же мы превратились всего за тридцать лет???
Полина
Почему молчит общество по защите животных? Есть варианты спасения, пожарная стрела с люлькой! Можно же что-то придумать! Нельзя же так! Это живые существа! ....
Лариса Егорова
Почему нельзя вызвать пожарников? Там длинные лестницы. Разбить окна и забрать животинку

Картина дня

наверх