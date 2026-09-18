Ольга Воронова проголосовала на выборах депутатов Госдумы

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России», заместитель председателя Комитета по социальной политике Госсовета Татарстана Ольга Воронова сегодня проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва.
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