Опубликована ​​новая карта ландшафта Антарктиды, скрытого подо льдами

Новая карта ландшафта Антарктиды, скрытого подо льдами / © Scientific Data (2025). DOI: 10.1038/s41597-025-04672-y Ученые обобщили данные исследований самого южного континента Земли, полученные с помощью аэрофотосъемки, спутников, кораблей и даже собачьих упряжек.
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