Боррель призвал ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за его призывов перестать помогать мирным гражданам в Газе.
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