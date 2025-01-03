Рекорд производства мяса, рекорд доставки еды из ресторанов и проблемы создания производств на селе

ИМ

Ильдус Мамлеев

Автор идиот! Нет села, нет продукции в супермаркетах чем будут питаться ваши айтишники и инженера, а ведь у них есть дети! Стоимость жилья в городе, кто из молодых специалистов сможет его потянуть при таких то % по ипотеке и кредитам? Производство просто необходимо открывать, чем больше тем лучше! Фермы по выращивание кур, уток, гусей, индюков, кроликов. Да хоть страусов в промышленных масштабах. Производство консервов можно перенести в село, без проблем. Возобновить разведение коней и производство кумыса [или у нас резко все выздоровели, и не болеют туберкулезом?] Разбивать сады, строить мини цеха, а айтишники и на удаление не плохо работают! Это должна быть программа долгосрочная и обеспечена финансами. Буду и рабочие места [дома строить надо] и садики, и школы, и клубы в сельской местности, и..., всплеск рождаемости! Кто то скажет, что нам всё это совсем не надо? Педагогов из Германии и Англии выпишим, у них там кризис переезжать [рабочий люд] поселками захотят. Была бы только политическая на то воля!