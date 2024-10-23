Внешнеэкономическая деятельность Дагестана за 9 месяцев 2024 года: рост экспорта и импорта

На пресс-конференции, посвященной внешнеэкономической деятельности Дагестана за 9 месяцев 2024 года, заместитель Премьер-министра Республики Дагестан Ризван Газимагомедов рассказал о факторах, способствующих росту экспорта республики.
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