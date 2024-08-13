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Царьград

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"Шок". Захарова негодует: Что могло быть хуже открытия Олимпийских игр в Париже?

"Шок". Захарова негодует: Что могло быть хуже открытия Олимпийских игр в Париже?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие".

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