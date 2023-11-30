Какие автомобильные марки популярны у россиян: отвечают аналитики

На российском автомобильном рынке произошли глобальные изменения. Европейские автопроизводители ушли, кто-то насовсем, полностью оставив свои активы, кто-то с возможностью вернуться в течение пяти-десяти лет.
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