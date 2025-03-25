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Мошенники в Энергосбыт: как защитить свои данные от аферистов

Мошенники в Энергосбыт: как защитить свои данные от аферистов

Мошенники представляются сотрудниками Энергосбыта, чтобы завладеть личными данными граждан. Эксперт Алла Храпунова рассказала о популярных схемах обмана, включая фальшивую установку "умных" счетчиков и требование кода из СМС для доступа к Госуслугам.

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