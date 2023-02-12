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Кросби получил 20 минут штрафа в матче с «Лос-Анджелесом». Дисциплинарный и до конца игры, так как не уходил со льда

Кросби получил 20 минут штрафа в матче с «Лос-Анджелесом». Дисциплинарный и до конца игры, так как не уходил со льда

Сидни Кросби получил 20 минут штрафа в матче с «Лос-Анджелесом». «Кингс» разгромили «Пингвинс» в регулярном чемпионате НХЛ (6:0).

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