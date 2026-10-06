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Еврокомиссия предложила отменить право вето стран ЕС

Еврокомиссия предложила отменить право вето стран ЕС

Еврокомиссия предложила реформу Евросоюза, которая упразднит право вето стран-членов по санкциям и расширению.

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