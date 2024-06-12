AFP: "Большая семерка" договорилась выделить Киеву $50 млрд из замороженных российских активов

Страны – члены "большой семерки" (G7) достигли договоренности о выделении Украине $50 млрд из замороженных российских активов, сообщил Agence France Press со ссылкой на источник, близкий к офису президента Франции.
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