Песков: выборы президента США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир

Президентские выборы в Соединенных Штатах вряд ли могут оказать влияние на будущий мир. Соответствующую точку зрения озвучил в ходе интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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