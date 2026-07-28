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Павел Табаков с девушкой, Мария Ивакова, Мария Шумакова и другие звёзды посетили фестиваль Chess & Jazz

Павел Табаков с девушкой, Мария Ивакова, Мария Шумакова и другие звёзды посетили фестиваль Chess & Jazz

Павел Табаков со своей девушкой Ксенией Ермоленко, Мария Ивакова, которая готовится выйти замуж, Мария Шумакова и другие звёзды посетили музыкально-интеллектуальный Chess & Jazz в московском саду "Эрмитаж".

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