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В Париже сгорел популярный среди туристов рынок Анфан-Руж

В Париже сгорел популярный среди туристов рынок Анфан-Руж

Старейший продуктовый рынок Парижа Анфан-Руж погиб в пожаре минувшей ночью. Об этом сообщил мэр центрального округа города Ариэль Вейль в соцсети Х .

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