ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и местам сборки катеров Украины

Минувшей ночью Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, а также местам сборки и испытаний безэкипажных катеров Украины.
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