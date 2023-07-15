«Он в отчаянии»: почему Зеленский скрывает реальные потери ВСУ

Svetlana Kuzmina

Этот мелкий зеленый фюрер точно будет висеть на столбе. А вот сами украинцы меня возмущают! Неужели они не видят, что происходит в их стране? Неужели не видят количество новых кладбищ? Неужели...? Ну, в таком случае, Украины как государства не должно быть!