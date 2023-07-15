Президент Украины Владимир Зеленский вовсю пытается скрыть все данные о тех потерях, которые реально несут Вооруженные силы Украины (ВСУ).
«Он в отчаянии»: почему Зеленский скрывает реальные потери ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Svetlana Kuzmina
Этот мелкий зеленый фюрер точно будет висеть на столбе. А вот сами украинцы меня возмущают! Неужели они не видят, что происходит в их стране? Неужели не видят количество новых кладбищ? Неужели...? Ну, в таком случае, Украины как государства не должно быть!
Ответить
12 час.
СА
Сергей Андросов
Самое мерзкое, что они все так думают. Ненависть к москалям им в мозг вбита с рождения, даже старшему поколению. В лучшем случае они хатаскрайники.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии