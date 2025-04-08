Медведев: США довели мир до грани ядерной войны, сорвав договор СНВ-3

Циничная ложь Байдена: почему гонка вооружений стала неизбежной? Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в годовщину подписания Договора СНВ-3 обвинил США в срыве процесса ядерного разоружения и приближении мира к Третьей мировой войне.