Циничная ложь Байдена: почему гонка вооружений стала неизбежной? Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в годовщину подписания Договора СНВ-3 обвинил США в срыве процесса ядерного разоружения и приближении мира к Третьей мировой войне.
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