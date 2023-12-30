GigaCode открыт для всех. GigaCode открыт для всех

Сбербанк запускает GigaCode: ИИ-помощник для разработчиковСбербанк представил GigaCode – инновационный сервис искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для помощи разработчикам путем генерации вероятных продолжений фрагментов кода в реальном времени непосредственно в среде разработки.
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