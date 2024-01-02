Новый возраст призыва, ОСАГО на один день, допуроки в школах и удорожание сигарет: изменение законов в 2024 году Евгения КомароваС наступлением 2024 года в России вступает в силу ряд законодательных поправок, затрагивающих различные сферы жизни граждан.