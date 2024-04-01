С британских военных складов пропадает оружие

В британской армии пропадает оружие. Как сообщает издание "Телеграф", с 2018 года с военных баз украли не менее 30 единиц вооружения, в их числе несколько пулеметов, штурмовых винтовок, ракетных установок.
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