В Москве создан оперативный штаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке

Жителям домов, затронутых аварией, оказывается необходимая помощь Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о мерах, предпринятых для устранения последствий пожара на подстанции в Северо-восточном административном округе города Москвы, зафиксированного сегодня утром.
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