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Заккари Рисаше о 4-х французах в первом раунде драфта: «Потрясающе. Есть еще игроки на подходе. Горжусь успехом страны»

Заккари Рисаше о 4-х французах в первом раунде драфта: «Потрясающе. Есть еще игроки на подходе. Горжусь успехом страны»

Рисаше стал 1-м номером драфта («Атланта»), центровой Александр Сарр был выбран 2-м («Вашингтон»). На 6-й позиции оказался форвард Тиджан Салон («Шарлотт»).

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