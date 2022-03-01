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Sony Pictures отменила премьеры фильмов в российских кинотеатрах

Sony Pictures отменила премьеры фильмов в российских кинотеатрах

Компания Sony Pictures отказалась от показа фильмов в России из-за событий на Украине. Соответствующее решение носит временный характер, однако сроки его действия остаются неизвестными, передает агентство Reuters на распространенный компанией релиз.

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