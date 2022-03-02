Бывшего главного инспектора труда Уссурийска будут судить за взятки

Бывшего главного инспектора труда Уссурийска будут судить за взятки

Уссурийская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Приморском крае, обвиняемой в получении взяток.

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