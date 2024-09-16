Загадка вокруг визита Путина. Какие опасности могут грозить Путину в Турции? Былое доверие подорвано

АЛ

Александр Лагуткин

Нехрен Путину ехать в эту Турцию. После сбития самолета и убийства нашего летчика, после убийства нашего посла, после поставок вооружения бандеровским чертям, после того, что Эрдоган плетёт о российском Крыме. Там не может быть обеспечена безопасность президента. Тем более на фоне эскалации боевых действий между Россией и НАТО ( Турция член НАТО) и толпы врагов у ВВП и России.