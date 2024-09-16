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Загадка вокруг визита Путина. Какие опасности могут грозить Путину в Турции? Былое доверие подорвано

Загадка вокруг визита Путина. Какие опасности могут грозить Путину в Турции? Былое доверие подорвано

© РИА Новости Сергей Гунеев Визит Путина в Турцию все никак не состоится в силу некоторых причин, пишет Medya Gunlugu.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Нехрен Путину ехать в эту Турцию. После сбития самолета  и убийства нашего летчика, после убийства нашего посла, после поставок вооружения бандеровским чертям, после того, что Эрдоган плетёт о российском Крыме.  Там не может быть обеспечена безопасность президента. Тем более на фоне эскалации боевых действий между Россией и НАТО ( Турция член НАТО) и толпы врагов у ВВП и России.
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10 час.
JIяboн
Все на поклон к Владимиру Владимировичу. Дома стены помогают...
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9 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Мне всегда тревожно, когда ВВПутин покидает страну и даже летает внутри страны.
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2 час.

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