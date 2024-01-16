Зачем Германии война с Россией? Французский политик рассекретил хитрость Берлина

АндрейБорков

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в каком веке живет? Это же надо предположить такое, когда ЯДЕРНАЯ ДЕРЖАВА т.е. Россия будет с Германией воевать как при Александре Невском или при Александре Суворове!!! В Германии есть ядерное оружие, известная база Рамштайн. По херу чье оружие там, главное - это территория Германии. Как и кто, из нормальных людей, не гей-ро-пейских анал-литиков и голубых политиков, думает сколько сможет пугать бундесвер своих фермеров после начала войны с Россией? Правильно, очень не долго. Как выпускник Академии ВМФ им. Кузнецова могу сказать что это пугание продлится максимум час-полтора. Потом ни будет ни чего, ни фермеров, ни их тракторов, ни бундесвера, ни самой Германии. Этот мусье Филиппо, видимо из той же шоблы, что и нынешний премьер-министр Франции и его сожитель миност иностранных дел, то есть из деревни ГОМОСЕКОВО. Почему я так считаю, да по тому, что люди думают головой, а приматы из ГОМОСЕКОВО - жопой. Только те, кто думает жопой могут такое придумать - "...Германия нуждается в войне против России в качестве отвлекающего манёвра, чтобы нагнать страху среди немцев...." От чего отвлечь? ОТ ЖИЗНИ? Вот это скорее всего. И кто после этого лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо? Одно из трех - или идиот, или пидарас или идиот и пидарас в одном флаконе (как хэд энд шолдес).