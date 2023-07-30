Военное обозрение

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Оперативное командование «Юг» ВСУ сообщает об ударе ВКС РФ по острову Змеиный авиабомбами «неустановленного образца»

Оперативное командование «Юг» ВСУ сообщает об ударе ВКС РФ по острову Змеиный авиабомбами «неустановленного образца»

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины сообщает, что российской тактической авиацией третий раз в этом месяце был атакован остров Змеиный, перешедший под контроль украинских формирований в конце июня прошлого года.

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