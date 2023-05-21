Власти Украины запланировали повышение тарифов на электроэнергию в два раза

Власти Украины планируют повышение тарифов на электроэнергию в два раза. Об этом 21 мая заявил руководитель Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский в эфире телеканала «Рада».