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Власти Украины запланировали повышение тарифов на электроэнергию в два раза

Власти Украины запланировали повышение тарифов на электроэнергию в два раза

Власти Украины планируют повышение тарифов на электроэнергию в два раза. Об этом 21 мая заявил руководитель Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский в эфире телеканала «Рада».

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