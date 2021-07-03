Взгляд

16 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Акшенцев
    Макаронники ни когда не были войнами. Духу нет, одни духи....Пилот F-35A отпра...
  • Юрий Кушнарев
    автор,а что,в области военное положение,что губер наравне с Шойгу отвечает за снабжение частей,там дислоцированных? И...Второй в государс...
  • Юрий Кушнарев
    причём здесь Шойгу,чего лезет не в свои дела.? Ну и пусть твои интенданты обеспечивают нормальное питание.Наверное гу...Второй в государс...

Флоты-противники НАТО и России тренируются в Средиземноморье в потоплении друг друга

Флоты-противники НАТО и России тренируются в Средиземноморье в потоплении друг друга

Американский военный эксперт считает, что Россия не уступит НАТО в Черном море и продолжит демонстрацию здесь своей силы.

Вернуться к статье
76
Обсудить
Владимир Швечихин
нах? ебгуть по острову, и какой бля флот, пара ракет и УСК!!
Алексей
"...Но излишне агрессивное поведение повышает риск инцидентов..." Ну так и валите из Черного моря натовцы. Все напряжение исключительно только в силу вашей агрессии.
Стоянов Раф
Однозначно, лоханки, которые заходят в Черное море- наших врагов - ТОПИТЬ!
Владимр Семкин
Нехрен суваться в Чернок море
Alex Немо
Где Нидерланды и где Средиземное и Черные моря. Они там совсем географию в школе не учат?
Анатолий Анатольев
МОЧИТЬ мировое ЗЛО на всех МОРЯХ!!!! А пусть не лезут!!!!!
Василий Целовальников
Лучше пусть будут учения, чем реальная война!!!

Картина дня

наверх