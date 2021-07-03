Флоты-противники НАТО и России тренируются в Средиземноморье в потоплении друг друга

Сергей ЕВоенное делоФлоты-противники НАТО и России тренируются в Средиземноморье в потоплении друг другаАмериканский военный эксперт считает, что Россия не уступит НАТО в Черном море и продолжит демонстрацию здесь своей силы.Вернуться к статье76НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Швечихиннах? ебгуть по острову, и какой бля флот, пара ракет и УСК!!ААлексей"...Но излишне агрессивное поведение повышает риск инцидентов..." Ну так и валите из Черного моря натовцы. Все напряжение исключительно только в силу вашей агрессии.СРСтоянов РафОднозначно, лоханки, которые заходят в Черное море- наших врагов - ТОПИТЬ!Владимр СемкинНехрен суваться в Чернок мореAlex НемоГде Нидерланды и где Средиземное и Черные моря. Они там совсем географию в школе не учат?Анатолий АнатольевМОЧИТЬ мировое ЗЛО на всех МОРЯХ!!!! А пусть не лезут!!!!!Василий ЦеловальниковЛучше пусть будут учения, чем реальная война!!!Комментировать
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