Во второй тур президентских выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС

Министр экономики Аргентины Серхио Масса, кандидат от правящей аргентинской коалиции, поддерживающий вступление государства в объединение БРИКС (BRICS), а также его соперник, депутат Хавьер Милей, прошли во второй тур на выборах президента страны.
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