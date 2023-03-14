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Африканист Николай Щербаков: Разворот России к Африке ситуативен, как и "восточный вектор"

Африканист Николай Щербаков: Разворот России к Африке ситуативен, как и "восточный вектор"

О "южном векторе" России, о наших утраченных позициях и возможностях на африканском континенте, о доминировании Китая в Африке, о продовольственной безопасности Поднебесной, военном надзоре за морскими путями, о богатстве африканской земли и нищем населении, о "неоколониализме", о значении совместных военно-морских манёвров России, Китая и ЮАР, о дипломатическом туре министра иностранных дел Сергея Лаврова по Африке и о многом другом в эксклюзивном интервью ИА PrimaMedia с африканистом Николаем Щербаковым, ведущим научным сотрудником Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им.

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