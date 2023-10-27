В Латвии хотят забирать машины у россиян и отдавать их украинцам

На сайте латвийского парламента сообщается, что Сейм в первом чтении принял поправки в законодательство, которые предусматривают запрет на пребывание на территории Латвии автомобилей с российскими номерами .
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