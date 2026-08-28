Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

Минобороны: ВС России нанесли удар по заводу Fire Point в Украине

Минобороны: ВС России нанесли удар по заводу Fire Point в Украине

Вооруженные Силы России нанесли удар по заводу Fire Point в Киевской области. Объект, специализировавшийся на производстве химикатов для ракет «Фламинго», понес значительные повреждения, сообщили в Министерстве обороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии