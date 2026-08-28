Минобороны: ВС России нанесли удар по заводу Fire Point в Украине

Вооруженные Силы России нанесли удар по заводу Fire Point в Киевской области. Объект, специализировавшийся на производстве химикатов для ракет «Фламинго», понес значительные повреждения, сообщили в Министерстве обороны России.
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