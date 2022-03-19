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Вратарь «Баффало» Токарски сделал 2-й шатаут в НХЛ спустя 8 лет после 1-го. Он отразил 24 броска в матче с «Калгари»

Вратарь «Баффало» Токарски сделал 2-й шатаут в НХЛ спустя 8 лет после 1-го. Он отразил 24 броска в матче с «Калгари»

Вратарь «Баффало» Дастин Токарски сделал 2-й шатаут в НХЛ спустя 8 лет после первого. 32-летний канадец отразил все 24 броска по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (1:0 ОТ).

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