Вратарь «Баффало» Токарски сделал 2-й шатаут в НХЛ спустя 8 лет после 1-го. Он отразил 24 броска в матче с «Калгари»

Вратарь «Баффало» Дастин Токарски сделал 2-й шатаут в НХЛ спустя 8 лет после первого. 32-летний канадец отразил все 24 броска по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (1:0 ОТ).
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