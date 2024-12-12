Множество новых скриншотов и информация о ремейке Gothic. Изменения коснулись башни Ксардаса, лагеря орков и монстровНедавно немецкий сайт GameStar провёл стрим о Gothic Remake, в котором принял участие глава студии Alkimia Interactive Райнхард Поллис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)