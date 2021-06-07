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Грозы и ливни придут в Нижегородскую область на новой рабочей неделе

Грозы и ливни придут в Нижегородскую область на новой рабочей неделе

Новая рабочая неделя июня будет жаркой и дождливой. Каждый день в регионе прогнозируются грозы.    По данным Нижегородского гидрометцентра, с понедельника по пятницу (с 7 по 11 июня) суточная температура воздуха может колебаться от +13 до +24 градусов.

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