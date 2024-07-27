Воровал как не в себя: стало известно, за что взяли очередного генерала

леонид рыбаков

Они в клане !!! Сдают только тех кто беспросу больше взял. .НАСТОЯЩИХ генералов не вижу одни орденоносцы и приспособленцы умеющие как мафия быть закрытым обществом .Депутаты не зря приняли закон о скрытии доходов .Предатель на предателе и закон о смертной казни не примут в плоть до революции .На те деньги что они украли на зоне у бывших своих подчиненных будут жить лучше чем на курорте а время пройдет. утихнет . и условно досрочно .Так что жизнь удалась Их только одно удивляет почему дома не дают спокойно ждать самого справедливого в мире суда .В СИЗО не в кайф .