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Воровал как не в себя: стало известно, за что взяли очередного генерала

Воровал как не в себя: стало известно, за что взяли очередного генерала

Avia.pro Итак, дамы и господа, в год 2023 от Рождества Христова, Россия вновь потрясена очередным феерическим разоблачением.

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Комментарии
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леонид рыбаков
Они в клане !!! Сдают только тех кто беспросу  больше взял.  .НАСТОЯЩИХ  генералов не вижу одни орденоносцы и приспособленцы умеющие как мафия быть закрытым обществом .Депутаты не зря приняли закон о скрытии доходов .Предатель на предателе и закон о смертной казни не примут в плоть до революции .На те деньги что они украли на зоне у бывших своих подчиненных будут жить лучше чем на курорте а время пройдет. утихнет . и условно досрочно .Так что жизнь удалась Их только одно удивляет почему дома не дают спокойно ждать самого справедливого в мире суда .В СИЗО не в кайф .
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10 час.
Хохлов Анатолий
Суд прост над мерзавцами - направлять рядовыми  во вновь организованные штраф батальоны. Пусть искупают вину кровью. Командирами там назначать из уголовников.
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9 час.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Рожа афериста и проходимца. Оленевод щойга хороших замов собрал не хуже сердюка табуреткина. Таких расстреливать нужно после суда а имущество конфисковать.
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5 час.

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