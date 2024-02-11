Тайриз Халибертон о своей передаче: «Сейчас все так делают. Мы в Нью-Йорке, почему бы не попробовать?»

«Сейчас все так делают. Взять хотя бы Энтони Эдвардса. Все так делают, и я ждал подходящего случая. Пустая «краска», и я подумал: мы в Нью-Йорке, почему бы не попробовать?» – поделился Халибертон после гостевой победы над «Никс» (125:111).