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Курские новости

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ВСУ паникуют в курском приграничье, заявил Алаудинов

ВСУ паникуют в курском приграничье, заявил Алаудинов

Украинские формирования на Курском фронте находятся в полном замешательстве. Большая группа противника на технике сбежала через границу, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

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