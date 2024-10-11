ВСУ паникуют в курском приграничье, заявил Алаудинов

Украинские формирования на Курском фронте находятся в полном замешательстве. Большая группа противника на технике сбежала через границу, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
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