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Золотые правила кошелька: что можно и что нельзя носить в кошельке, если хочешь привлечь или сохранить богатство

Золотые правила кошелька: что можно и что нельзя носить в кошельке, если хочешь привлечь или сохранить богатство

Золотые правила кошелька: что можно и что нельзя носить в кошельке, если хочешь привлечь или сохранить богатство Ирэн ОрлонскаяСогласно некоторым верованиям, наличие ненужных или неблагоприятных предметов в кошельке может привлечь негативную энергию и помешать притягивать финансовое благополучие.

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