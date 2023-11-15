Золотые правила кошелька: что можно и что нельзя носить в кошельке, если хочешь привлечь или сохранить богатство Ирэн ОрлонскаяСогласно некоторым верованиям, наличие ненужных или неблагоприятных предметов в кошельке может привлечь негативную энергию и помешать притягивать финансовое благополучие.
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