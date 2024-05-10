Инженерные сооружения на Ленинском проспекте в Москве очистят с помощью пескоструйной обработки

В Москве начались масштабные работы по пескоструйной очистке и ремонту инженерных сооружений. По информации сайта мэра Москвы, всего до октября этого года будет приведено в порядок свыше 170 столичных объектов.
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