Ракетную опасность объявили в Белгороде и нескольких районах области

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, говорится в Telegram-канале регионального МЧС.Спасатели призывают оставаться дома жителей Белгорода, Белгородского района, Старооскольского и Губкинского городских округов.
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