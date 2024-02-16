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Ракетную опасность объявили в Белгороде и нескольких районах области

Ракетную опасность объявили в Белгороде и нескольких районах области

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, говорится в Telegram-канале регионального МЧС.Спасатели призывают оставаться дома жителей Белгорода, Белгородского района, Старооскольского и Губкинского городских округов.

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