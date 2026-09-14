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В селе Бешпельтир Республики Алтай завершают строительство модульного клуба

В селе Бешпельтир Республики Алтай завершают строительство модульного клуба

В селе Бешпельтир Республики Алтай близится к завершению строительство модульного клуба на 80 мест. Об этом сообщил глава Чемальского района Айдар Елеков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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