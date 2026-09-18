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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо о том, что Жоао Педро пропустит матчи Бразилии из-за травмы: «В будущем он обязательно попадет в сборную. У него огромное желание и решимость провести отличный сезон»

Тренер « Челси » Хаби Алонсо высказался о том, что Жоао Педро пропустит ближайшие матчи сборной Бразилии из-за травмы.

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