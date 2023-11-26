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Босер догнал Кучерова в гонке снайперов НХЛ. У обоих лидеров по 15 шайб

Босер догнал Кучерова в гонке снайперов НХЛ. У обоих лидеров по 15 шайб

Форвард «Ванкувера» сегодня сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:4).  На его счету стало 15 шайб в 22 играх сезона при 24 очках.

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