В Екатеринбурге кандидат в Госдуму от «Новых людей» опередил коммуниста

На выборах в Госдуму по Свердловскому одномандатному округу № 169, куда входит большая часть Екатеринбурга, второе место занял кандидат от «Новых людей», действующий депутат Госдумы Александр Демин.
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