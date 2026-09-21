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В Екатеринбурге кандидат в Госдуму от «Новых людей» опередил коммуниста

В Екатеринбурге кандидат в Госдуму от «Новых людей» опередил коммуниста

На выборах в Госдуму по Свердловскому одномандатному округу № 169, куда входит большая часть Екатеринбурга, второе место занял кандидат от «Новых людей», действующий депутат Госдумы Александр Демин.

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