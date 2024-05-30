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Гавриков о Лос-Анджелесе: «Нравится город, и здесь действительно дорого. Пачка молока в Калифорнии стоит 7 долларов, а в другом штате на пару-тройку дешевле»

28-летний защитник перешел в «Кингс» из «Коламбуса» в марте 2023 года. – Когда мы с вами говорили в последний раз осенью 2022 года и обсуждали лучшие города Америки, вы сказали, что Лос-Анджелес – хороший город, но очень дорогой.

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