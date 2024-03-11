В лесу нашли останки тираннозавра возрастом 70 млн лет: динозавр связан, хотя людей на планете еще не было

Не надо думать, что вы умнее всех! Я много читал об этой находке и в разных изданиях , и разного времени выпуска. И должен вам уточнить, что каменноугольный период был от 200 до 250 млн. лет назад. И то, что помимо одного саркофага, там были найдены ещё несколько штук. Только всё это засекретили, так как все последующие находки велись под надзором КГБ. И потому что все данные противоречат современной науке.

HotRS

Что Вы говорите? Неужели? А как же 800 миллионов из статьи? Какой-то профессор сказал? А что о полураспаде ДНК можете сказать, особенно когда днк анализ еще не открыли? популярно объясняю: полураспад это значит, что через 500 лет цепочка ДНК станет, не 4 с лишним сантиметра, а 2 см. Еще через 500 лет это будет 1 см. Вопрос из начальной школы - какой длины будет молекула через 800 млн лет? Я уже не говорю об "этнической русской" прынцессе. Вы можете читать все, что Вам угодно, но здравый смысл никто не отменял, надо помнить, что не все, что пишут и говорят "какие-то" профессоры правда.